原本喊話暫緩兩黨紓困方案協商的美國總統川普態度又變！就財政刺激措施釋出更多利多消息後，華爾街股市今天收紅。道瓊工業指數收盤大漲530.70點，創7月中以來最大漲點，漲幅1.91%。

川普週二(6日)突然喊停進行當中的兩黨紓困方案協商，卻在幾個小時後態度又轉變，川普推文，呼籲眾議院和參議院應立即批准250億美元用於航空薪資支援，以及1350億美元用於小型企業的薪資保護計劃。這兩筆款項將可以使用上次紓困方案中未動用的《關懷法》資金全額支付。他並向眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）喊話，表示已準備好簽字通過1200美元的紓困支票法案。川普喊話要國會盡快通過援助方案後，美股週三全面上漲。

道瓊工業指數收盤上漲530.70點，漲幅1.91%，以28303.46點作收。

標準普爾指數漲58.49點，漲幅1.74%，收3419.44點。

那斯達克指數上揚209.99點，漲幅1.88%，收11364.60點。

針對川普的態度轉變，白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)表示：「我認為川普總統昨天說的是，我們無法提出一個大型方案。」「但如果是個小額方案？針對性的草案？只要國會願意在這方面做出讓步以保持政府開放，何不再做一次？」

(中時新聞網)