政府放寬大陸回台入境措施後，一批批「小明」、團聚陸配和陸生皆已陸續返台，但仍有一部分「小明」被政府給遺忘。他們原定今年暑假過後上大學，現在卻被視為一般大陸人士的身份，至今還無法回台灣。

這類型的「小明」處境尷尬，已經領取了高中畢業證書，但因疫情和政策所致，從年初滯留大陸到現在，期間無法回台準備學測被審及面試等所有大學入學程序，以至於他們不僅已非高中在學身份，但也不具備大學學籍。

上海台商劉先生的女兒「小婷」正是此類高中和大學學籍「雙無」的「小明」，她既無法以教育部8月宣布開放高中以下不分國籍學生申請入境台灣，同時也無法以陸籍學位生身份返台讀書。

劉先生表示，小婷寒假回大陸探親，因疫情已經滯留在上海9個月，今年升大學已無望，但若再拖遲下去，恐怕又錯失報名學測的機會，「好怕女兒連第二年上大學的機會又沒有了」。

劉先生難過地指出，中央防疫指揮中心開放外國人的陸配子女可入境來台，「但為什麼台灣人自己的陸配子女不能入境？」他說，這段日子，他不斷從大陸打電話到陸委會、移民署以及教育部等相關部門詢問，電話費已經燒了至少3千元人民幣，但卻只收到要他們繼續等待的回覆。

小婷回台灣的行李從今年2月就已準備好，已經10月了，仍無法動身。劉先生說，雖然女兒現在天天都在準備大學入學考試，但卻發現她常常對著書本發呆，有時候還會問媽媽「為什麼想要當個台灣人、在台灣好好上大學那麼辛苦呢？」

劉先生說，夫妻倆聽了內心感到非常難受，原先的學測成績不錯，估計可以上國立大學．都因為疫情打亂了所有的希望與人生，眼看同學都已經上大學，小婷內心難過，將自己的社群軟體都關了，不想再看到同學的任何訊息。

劉先生透露，像女兒這樣處境的「小明」應該還有十來個，當去電向相關部會尋求協助時，甚至還有人驚訝表示「什麼？原來還有人還沒回來？」他感到無奈，「是否因為人數較少，而被大家遺忘了呢？」

對此，陸委會表示，將進一步了解相關的情況，與教育部共同研議協處可行的方式。

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(中時新聞網)