9月初南韓爆發同時感染流感、新冠肺炎，成為亞洲首宗雙重感染的案例，南韓因此一改先前認為沒必要接種流感疫苗的態度，將接種對象擴大到1900萬人，並提供18歲以下、62歲以上民眾以及孕婦免費接種，其餘則以慢性病患者優先接種。

中國大陸武漢同濟醫院也進行回溯性調查，發現307位新冠肺炎患者中，超過5成同時罹患流感，其中A型流感佔49.8%、B型流感佔7.5%，B型流感比例雖低，但病情較嚴重，3成會有病況惡化的現象。

今年9月初，南韓中央防疫對策本部長鄭銀敬承認有患者同時感染流感、新冠病毒，成為亞洲首宗雙重感染案例。（圖／翻攝自韓國紐斯頻通訊社臉書）

世界各國也意識到流感疫苗的重要性，根據義大利近期發表的醫學論文指出，65歲以上成人若不曾接種流感疫苗，罹患新冠肺炎的死亡率就會增加；巴西研究指出，近10萬名新冠肺炎確診者中，若有接種流感疫苗，住院需求降低8%、呼吸器需求降低18%，諸多數據都顯示流感與新冠肺炎息息相關。

台灣感染症醫學會理事長黃立民表示，同時罹患流感及新冠肺炎，傳染力會增強2.5倍。（圖／王永泰攝）

台灣感染症醫學會理事長、台大兒童醫院院長黃立民說，「不只如此，罹患流感之後，將會使新冠肺炎的傳染力提升2.5倍！」根據德、法針對歐洲四國進行的研究顯示，一位新冠肺炎患者有能力傳染2個人，但如果同時罹患流感，傳染能力會增加2.5倍。

黃立民說，關鍵就在於人體的ACE2受體，這是新冠病毒進入人體的大門，如果先罹患流感，ACE2受體就會大量增加，所以很容易接著感染新冠病毒，由於大門變多了，所以進入人體的病毒量就更多，雙重感染者也更容易傳染別人。

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(中時新聞網)