加拿大8月對流感疫苗與新冠肺炎進行研究，發現當流感疫苗接種普及率提高到90％時，新冠狀病毒確診累計案例將減少23％、交叉感染的病例則減少92.9％。

「但台灣的接種普及率不可能達到90%！」台灣感染症醫學會理事長、台大兒童醫院院長黃立民說，今年台灣流感疫苗總共約800萬劑，其中公費605萬劑，以台灣2300萬人口來計算，完全不可能達到90%，而且他警告「由於全球都在搶流感疫苗，所以今年自費疫苗想追加也沒辦法！」

面對雙重感染的威脅，今年更多民眾搶著接種流感疫苗，屆時可能出現排隊潮。（圖／報系資料庫）

簡單來說，自費疫苗若是太晚預約就搶不到，10/5公費流感疫苗施打後，恐怕也會掀起搶打潮，晚一步就沒有疫苗可打。黃立民透露，目前部分大醫院的自費流感疫苗9月初就已經額滿。

本刊查訪新北市的小兒科診所，發現不少診所其實早在年初爆發新冠肺炎時，就已經開放秋冬的自費流感疫苗預約，而且強調要先付費，但許多人依舊早早下訂，以目前來說，僅剩極少診所還有預約名額，而且四家自費廠商中僅剩一家的選擇。

如果真的搶不到流感疫苗，黃立民建議至少一定要打肺炎鏈球菌疫苗，可以降低雙重感染對肺部的傷害，畢竟無論是流感或新冠病毒，都可能引發肺炎而威脅生命。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)