台灣感染症醫學會理事長、台大兒童醫院院長黃立民說，流感、新冠肺炎的症狀非常相似，但其中唯一能區隔的就是肺炎的症狀，雖然流感也可能導致肺炎，但對於新冠病毒來說卻更加直接。「肺炎是最明顯的症狀，研究發現，無論有沒有症狀，只要感染新冠病毒，第7天進行電腦斷層一定會發現肺部發炎。」

相較於流感，感染新冠病毒極容易導致肺炎，無論是否有症狀，感染第七天後，患者的肺部都會出現浸潤的情況。（圖／中部某大型醫院提供）

黃立民說，這可以作為區分流感、新冠肺炎的指標之一，否則若是沒有施打流感疫苗，一旦出現相關症狀，實在難以分辨，也就無法立即治療；不只如此，這個發現也可作為判斷新冠肺炎無症狀感染者的關鍵，他同時提到，台大醫學院3月時開發可在30秒內偵測無症狀肺炎的行動檢測儀，未來或許可幫上忙。

這項設備是透過耳罩般大小的儀器，在人體肺部兩側產生電場頻率，監測30秒後分析數值，台大醫學院團隊已和台灣、美國有關單位詢問，是否能獲得「醫療器材認證特許」，希望能在短時間內協助防疫。

張上淳認為，只要戴口罩、勤洗手、維持社交距離，還是能預防雙重感染。圖為台大醫院新冠肺炎重症患者出院記者會。（圖／王永泰攝）

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳則樂觀看待雙重感染的威脅，他認為依據剛經歷冬天的南半球國家經驗判斷，在流感疫苗接種率沒有特別提高的情況下，新冠病毒的發生率也沒有增加太多。

無論是流感、新冠病毒，都容易從眼口鼻黏膜進入人體，所以要切忌以手觸摸。（圖／張祐銘攝）

「台灣去年的流感疫苗接種率也不高，但今年2~3月疫情高峰時，也看不出明顯影響，我認為關鍵還是在於勤洗手、戴口罩、維持社交距離。」張上淳說，這顯示避免接觸病毒也能有效預防新冠病毒。張上淳建議大家盡量去接種流感疫苗，至少出現症狀時，可以幫助醫師迅速作出判斷，但只要注意個人衛生、不要觸摸眼口鼻，也有助於預防病毒上身。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)