近年來公費流感疫苗的施打率皆不理想，其中50~64歲施打率最低，107年僅有18.1%的施打率；3歲以上至入學前幼童的施打率也連三年下降。台灣感染症醫學會理事長、台大兒童醫院院長黃立民提醒，姑且不論新冠肺炎，流感也會併發致死重症，根據過往經驗，98%重症患者皆是未接種疫苗者。

根據8月底出爐的一項網路調查顯示，固定每年都會去打流感疫苗者佔44.31%，今年受到新冠疫情影響，增加12.59%，但以前和今年都依舊不會去施打者，仍有3成多。

雞蛋培養疫苗。（圖／中研院提供）

細胞培養疫苗。（圖／報系資料庫）

過去許多人不願接種流感疫苗，就是擔心過敏問題，因為過去所有的流感疫苗品牌都是雞蛋培養疫苗，若是對雞蛋過敏，就可能在接種疫苗後出現相關不適症狀，今年多了細胞培養疫苗可選擇。

黃立民說，除了培養的媒介不同之外，其實兩種疫苗的差異並不大，效果也都很好，如果擔心過敏問題就選細胞培養疫苗，但目前細胞培養疫苗數量不多，僅佔整體1/4左右而已。

藝人白家綺今年1月初也帶著兒子出席記者會，並現場接種流感疫苗，兒子哇哇大哭，她也露出不捨表情。（圖／彭子桓攝）

綽號「柚子醫師」的小兒科醫師陳木榮呼籲，就算高風險者已經接種疫苗，但家庭成員中只要有一人未接種流感疫苗，就可能成為家庭群聚感染的破口，建議還是全員施打，防護網才完備。

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(中時新聞網)