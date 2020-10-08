小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（8日）新聞重點。

【1】首度10月減壓供水 池上稻田輪灌

經濟部抗旱小組昨史無前例提前召開，會後宣布桃園、新竹、苗栗及台中四區5縣市水情燈號於下周三（14日）提升，從目前提醒的綠燈轉為夜間減壓供水黃燈，進入第一階段限水。理由主要是無颱風侵台，加以反聖嬰現象明年春雨恐減少關係，這也是首度在10月豐水期進行減壓供水。台東縱谷池上鄉、關山鎮二期稻田也罕見實施輪灌。

【2】一紙菜單 戳破美豬把關危機

民進黨政府開放萊豬進口，讓不少民眾惶惶不安，教育部也再三保證，不讓萊豬進校園，但現竟有團膳業者公然為瘦肉精「美化」宣傳，雖業者自清是提供師生「營養小常識」，但不管是內容或時機都不免令人質疑，且要說此舉沒有相關單位授意，恐怕也沒人信。

【3】李江時代 兩岸密使檔案

1992年9月初，北京正是金秋時節，北京西山軍委招待所來了特殊的「台灣訪客」。中共總政聯絡部長葉選寧，在他父親葉劍英元帥的官邸，接待來自台灣的密使曾永賢。人稱「葉老闆」的葉選寧對首次抵京密訪的曾永賢說道：「兩岸問題在我們老一輩都在的時候比較好談，如果你哥哥曾永安不要那麼早過世就好了，兩岸問題現在就你們兄弟來談了！」

【4】流感疫苗搶打 自費8成秒殺預約

今年公費流感疫苗在新冠肺炎夾擊下，飆出超高接種數，開打才短短2天，竟已衝破85萬劑，比去年相同天數52萬劑還多出33萬劑。中央流行疫情指揮中心陳時中表示，原本預估1個月才能接種一半，看起來速度會更快。兒科醫師表示，執業十多年來第一次看到打氣這麼強強滾，就連自費疫苗昨晚才剛到貨，已經被預約了8成，呼籲民眾盡快打。

【5】為搭檔加分 彭斯賀錦麗大車拚

美國大選將於11月3日登場，選前唯一一場「副總統候選人辯論會」訂於7日晚間9時（台灣時間8日上午9時）在猶他州鹽湖城舉行。在上月底總統川普與對手拜登的混戰後，彭斯與賀錦麗都以能言善辯、攻守有度著稱，外界認為這場副總統辯論可能是雙方在實際政策面上最明確的正面對決。

(中時新聞網)