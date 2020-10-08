美國總統川普返回白宮後，7日首次回到橢圓辦公室辦公，並在玫瑰花園前拍攝影片，自稱「感覺棒極了」；雖然無權，但他仍稱將動用緊急授權批准和分發他所採用的實驗藥物，全國美國人民都可以免費取得，並強調大陸會為此付出代價。

A MESSAGE FROM THE PRESIDENT! pic.twitter.com/uhLIcknAjT — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020

美國總統川普返回白宮後，7日首次回到橢圓辦公室辦公並在玫瑰花園前拍攝影片，自稱「感覺棒極了」，還要將實驗性藥物免費發給全國新冠病患。

據《每日郵報》報導，川普上週被驗出對新型冠狀病毒呈陽性反應，2日晚間被送往華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center），5日出院返回白宮。川普的醫師康利（Sean Conley）聲明表示，體檢和生命徵狀，包括血氧濃度和呼吸速率都維持穩定，落在正常範圍內，已超過4天沒發燒、逾24小時沒症狀，自最初住院以來，他不需要也沒接受任何輔助供氧。

川普在影片中表示，「你們最愛的總統回來了，我正站在橢圓辦公室前；雖然我一度染病很糟，但這是『上天眷顧、因禍得福』，而在華特里德國家軍事醫學中心住了四天，醫生給了「雷傑納榮」藥物，服用後不久就感覺身體很多了」。他聲稱將緊急授權批准和分發，且政府已準備好上萬劑量藥物，要讓仍全國在醫院內的新冠病患都能「免費」服用，讓人人都能享有總統級待遇。

川普隨後話鋒一轉，將矛頭指向大陸，稱民眾確診不是他們的錯，「是大陸的錯，且大陸將因曾對美國所做的一切付出代價，大陸將會因他們對世界所為而付出極高代價，就好好記住這是大陸的錯」。

川普在送醫前，白宮醫師使用了8公克「雷傑納榮」製藥（Regeneron Pharmaceuticals, Inc.）的實驗性新冠雞尾酒藥物治療，不過此療法雖在初期實驗階段雖然充滿前景，但仍在高度實驗階段，至今只對毋須入院的病患進行測試過，且仍為通過美國食品藥品監督管理局（FDA）批准；報導也指出，總統也無權批准藥物。

(中時新聞網)