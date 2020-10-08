特殊學名藥大廠法德藥(4191)9月營收3,617萬元，較去年同期成長2,443.81％；前9月營收1.85億元，年增748.10％。法德藥旗下重磅產品抗思覺失調症用藥富馬酸(口奎)硫平緩釋片在大陸市場出貨量再創新高，帶動9月營收再較8月成長約42％。(口奎)硫平緩釋片的出貨量如預期穩定攀升，再加上兩大產品長效型降血壓用藥琥珀酸美托洛爾緩釋片、抗癲癇用藥左乙拉西坦緩釋片預計將於第四季開始大量出貨，單月營收將有機會再刷新歷史新高紀錄。

法德藥的(口奎)硫平緩釋片，在陸續完成大陸各省級行政區掛網公示後，公立醫療機構採購訂單持續穩定增加，下半年起出貨量連月創下新高，預期出貨量仍將繼續攀升。

除了(口奎)硫平緩釋片在大陸出貨量持續成長之外，法德藥進入美國市場的兩大產品左乙拉西坦緩釋片，以及重磅產品美托洛爾緩釋片已經做好量產準備，預計將陸續於第四季開始大量出貨，對營收產生貢獻。三大產品同時量產，年底的單月產品銷售額將有機會超越今年6月的營收歷史新高紀錄，尤其(口奎)硫平緩釋片與美托洛爾緩釋片進入市場不久，仍處於出貨快速成長階段，將是公司營收持續攀升的重要動能。

(時報資訊)