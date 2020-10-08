全球高端磷酸系鋰電材料龍頭立凱-KY(5227)第三季單季營收4995萬元，已經超過上半年營收總和，並較上半年營收增加34%。立凱電表示，歐洲各大車廠恢復生產線運作後，公司營運逐漸回穩，後市展望升溫。

立凱電去年成功轉型之後，陸續通過國際客戶認證並獲得訂單，主要瞄準替換鉛酸車用鋰電池及儲能市場。上半年公司重要市場歐洲及日、韓地區，受到疫情影響，原先預定上市的新車產線暫緩，立凱電的出貨時程也往後遞延，下半年隨著歐美車市逐步回溫，日本客戶已開始量產出貨，推升第三季營收較第二季成長994%。

立凱電表示，今年公司的營收雖不及去年，但整體情況在下半年轉佳後，營收逐季大幅躍升，目前除了與既有的歐美日電池廠合作，日前又通過日本前三大家用儲能電池企業認證，訂單能見度已掌握到明年，後市展望正向可期。

受新冠肺炎影響，立凱-KY 9月合併營收為1279萬元，年減77.67%，今年1~9月合併營收8717萬元，年減75.07%。

(時報資訊)