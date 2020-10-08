面對氣候變遷，國泰金(2882)3年多來攜手各子公司，從回應、交流、參與研討會進展到將供應鏈商、投資/被投資端串聯起來，甚至全台165銀行分行打造成「智慧用電分行」，用減碳保單、制定產險業碳足跡產品類別規則，全面啟動愛地球新「泰」度，讓綠色的國泰樹，更多一層意義「環保的象徵」。

子公司國泰人壽自2012年啟動無紙化服務，業務員透過平板，除提升效率，更大幅減少紙張用量。透過ISO 14067碳足跡驗證，每張保單從製作、營運服務，到廢棄階段產生3.37公斤碳排放量，相較3年前減少超過5000公噸，相當於種下40萬棵樹的碳吸附量，獲得保險業第一張且唯一環保署減碳標籤，每張保單也認證為「綠色商品」。而在國壽的職場內隨處可見「減碳熱點」告示，提醒同仁落實減少用紙、用水等環保行動，而且客戶走進國泰各服務中心，或新契約保單上都能看到減碳標籤。

國壽副總經理宮篤志表示，感謝近800萬保戶的支持與信任，願意選擇電子保單並透過行動裝置，完成投保、契約變更、理賠等服務，與國壽一起減碳，讓國壽的保險不只保人，也保地球。

國泰產險則領先業界制定「碳足跡產品類別規則」（簡稱PCR），通過環保署核准，未來產險同業都將採用此一規則，科學化進行減碳。國泰產險資深副總許嘉元表示，透過碳足跡盤查，國泰產險計算出2018年每件財產保險服務1.8公斤CO2e，以此申請成為首家完成環保署『碳標籤』的產險公司，並持續進行減碳作業，進一步取得減碳標籤。

國泰世華銀行在2013年開金融業先例推出首間太陽能分行，接軌國際標準全面導入「ISO 14001 環境管理系統」及「ISO 50001 能源管理系統」，大力推動環境永續外，目前也完成「分行能源管理系統」開發計畫，預計今年年底全台165家分行完成總電表和空調智慧用電建置，透過「智慧電表」和「可視化大數據分析」，制定EUI(建築耗能)或EPUI(人均用電)改善目標，促進用電效能最佳化。國泰世華銀行副總經理王志峰表示，做為全台分行數最多的民營銀行，啟用後每年約可節約逾1成的電費，將逐步為分行汰換老舊空調設備，讓節能減碳真正成為日常營運的一部分，落實永續經營長遠目標。

(時報資訊)