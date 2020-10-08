金管會公布外資進出最新統計，外資2020年9月持續淨匯出約17.94億美元（約新台幣519億元），合計前三季淨匯出達175.2億美元（約新台幣5074億元），創下歷年新高紀錄，累計淨匯入金額續降至1960.8億美元，亦創下4年半低點。

外資今年1月淨匯入12.9億元，但在新冠肺炎疫情爆發、資本市場動盪加劇下連4月淨匯出、合計達181.14億美元。隨著投資氣氛好轉，美國降息帶動資金行情，6、7月再度回頭、合計淨匯入50.62億美元，但8月再度轉為淨匯出39.64億美元。

金管會統計，外資9月持續淨匯出17.94億美元，但幅度較8月砍半，其中一般外資淨匯出17.77億美元、陸資淨匯出0.17億美元。合計前三季外資淨匯出擴大至175.2億美元，已創下歷年新高，其中一般外資淨匯出174.33億美元、陸資淨匯出0.87億美元。

累計淨匯入金額續降至1960.8億美元（約新台幣5.66兆元），創2016年2月以來4年半低點，其中一般外資淨匯入1959.78億美元、陸資淨匯入1.02億美元。若外資未來3個月未回頭，則今年預期將創下外資淨匯出最高紀錄。

而外資9月對台股合計賣超540.46億元，賣超幅度較8月675億元有所收斂。其中，對上市股票持續賣超達678.28億元，較8月賣超688.31億元減少10.03億元，但對上櫃股票則大舉買超達137.82億元，買超力道較8月13.31億元跳增達124.51億元。

累計外資2020年前三季合計賣超台股擴大至7429.73億元，其中對上市股票賣超擴大至7369.51億元，對上櫃股票賣超則持續收斂至60.22億元。

(時報資訊)