中租-KY(5871)旗下中租能源前進校園，於開南大學校區屋頂建置太陽能光電系統，7日由桃園市長鄭文燦主持啟用典禮，中租能源總經理侯明欽、開南大學董事長葉哲政等人共同參與。侯明欽指出，中租為綠能發展貢獻一己之力，未來將持續拓展太陽能電廠建置。

中租自2010年推動節能服務融資，從傳遞綠色環保概念，2012年延伸太陽能融資、能源管理顧問等業務，並在2015年籌建太陽能發電廠、成立中租能源公司，至2018年已穩居台灣光電系統投資龍頭，投資電廠區域亦自中南部逐步拓展至北部、東部與離島。

中租能源為中租-KY轄下中租迪和全資子公司，目前實收資本額5000萬元。據中租財報揭露，中租能源2019年營收8.47億元、年增12.16％，稅後淨利5.47億元、年增6.26％。2020年上半年稅後淨利已達4.12億元、年增達65.75％。

此次中租能源在開南大學桃園市蘆竹校區內啟用的第一期太陽能電廠，為在體育館與學生宿舍屋頂上舖設太陽能光電設備。此案場的建置容量為431.94KW，20年發電量估計可達761萬9143度，減少二氧化碳排放約4664噸。

鄭文燦致詞時表示，桃園市積極推動綠能，整體累計再生能源裝置容量達530.8MW（百萬瓦），較2014年末升格直轄市前成長約57倍。其中以太陽能為大宗、達297.7MW，6年來陸續在公有學校、政府機關、垃圾掩埋場等149處設置太陽能光電系統設備。

葉哲政指出，校方全面盤點校區，繼第一期太陽能電廠完工後，將持續裝設更多太陽光電發電系統，以善用校園建物與活化空間，響應政府政策，並結合學校環境教育課程，推廣節能減碳作為及綠能發電知識，全校師生攜手為環境保護盡心力。

侯明欽表示，中租能源協助學校建置與維運太陽能電廠，施工確保整體結構穩定與安全，整體效益除了發展綠電、活化校園空間，亦有隔熱效果。自2015年投資太陽能電廠迄今，全台已擁有超過2000座太陽能電廠，總裝置容量逾600MW。

(時報資訊)