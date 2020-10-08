力達-KY(4552)在大陸製造業回溫帶動，9月營收持穩在5億元之上，為5.04億元，約與上月持平，年增12.3％，連續兩個月轉為正成長；累計前3季營收30.2億元，年減26.8％。三大產品活塞機、螺桿機、渦旋機營收比重分別佔27.2％、56.2％及13.7％，新型節能產品低壓變頻螺桿機於10月正式上市，油氣分離效果明顯，能杜絕電能浪費，節電程度達30％以上，預計將大量應用在紡織、水泥、化工等產業，更能覆蓋過去以中小馬力為主的銷售市場。

兩級變頻壓縮螺桿於去年上市後一躍為銷售明星商品，9月除獲得中國工信部頒發2020年「國家工業節能技術裝備推薦目錄」外，更進階取得「2020能效之星」殊榮，節能實力備受肯定。

9月份中國製造業採購經理人指數(PMI)由8月的51增加至51.5，大陸在疫情緩解後，啟動新基建經濟新引擎，加速內需市場推進以減緩外銷市場劇減的衝擊，公司亦將研發推廣符合市場需求產品，並持續關注中美情勢及新冠肺炎後勢影響。

(時報資訊)