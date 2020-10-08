大陸解放軍軍機近期頻擾台，讓台海情勢呈現升溫趨勢，至於台美關係，政府也稱現在的台美關係是最好的時刻。不過，前陸委會副主委黃介正則是認為，台灣在美國大選前想要台美關係更躍進，「可以回去洗洗睡了」。

前陸委會副主委、淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正接受港媒《中評網》的採訪時分析，台美關係降溫應該是美國務院次卿柯拉克來台的時候，以他對美方通例了解，雙方要做什麼事情，要共同宣布或是異地同時宣布但卻變成台灣在前面一直點火，因此美國大選前台美關係應該就不會有突發事件，可以說「回去洗洗睡了」。

另外，黃介正直言，台美關係越靠近，其實台灣空間越小，因為台灣被管制越多。

然而，美國總統川普進馬里蘭州里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）治療新冠肺炎才3天，就迫不及待地出院返回白宮。許多分析師說，這顯示他沒認真看待新冠疫情，可能引發強烈反彈，更引發外界關注到底美國大選會是川普或是拜登獲勝。

對此，黃介正則說，拜登勝選機會還是比較大，以最近3個月以來所估的選舉人票，拜登大概都贏川普100張選舉人票，雖灰色地帶還是有機會左右選局。

(中時新聞網)