體重計上的數字不是最可怕的，看不見的內臟脂肪才恐怖，台灣有約兩成的民眾罹患肝癌，是因脂肪肝、酒精性肝炎造成，營養師高敏敏曝8招減少內臟脂肪。（圖／高敏敏提供）

看不到的脂肪最可怕！台灣2成民眾罹患肝癌是與脂肪肝、酒精性肝炎有關。營養師高敏敏分享「刮除內臟脂肪的8個絕招」，透過飲食及生活習慣消滅脂肪肝，由內而外獲得好體質。

營養師高敏敏表示，體重計上的數字不是最可怕的，可怕的是看不見的「內臟脂肪」。過去曾在一周內有兩位30多歲的女患者來就醫，兩人都是因為中度脂肪肝的問題而來，希望可以透過飲食與生活習慣來改善。

高敏敏指出，想要從裡到外都有好體質，除了養成日常好習慣之外，也要記得三餐定時定量，千萬不要爆飲暴食、過度飲酒，並傳授給大家8個減少「內臟脂肪」的好習慣：

1.少吃精緻澱粉和零食

2.少吃油炸速食

3.規律適量運動

4.攝取足量的蔬果

5.睡眠充足（7至8小時）、不熬夜

6.攝取適量B群

7.每天攝取的蛋白質中，部分來自植物性蛋白質

8.吃優質蛋白質(豆魚肉蛋)，少吃加工肉品

國健署表示，根據106年癌症登記資料顯示，約有2成的民眾罹患肝癌是與脂肪肝、酒精性肝炎有關，而導致脂肪肝的常見原因有肥胖、高血脂、過度飲酒、糖尿病控制不良等，但脂肪肝沒有症狀，常被人忽略，但它恐造成脂肪性肝炎、纖維化、肝硬化，甚至是肝癌。

【本文獲營養師高敏敏授權】

(中時新聞網)