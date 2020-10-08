台北市議員徐巧芯轉發此文。（圖／翻攝自臉書）

近來共機頻頻擾台，兩岸關係日趨緊張，是否開戰也成民眾關注焦點。網友爆料，值此之際，軍方竟打算以每個單位30萬預算成立「戰鼓隊」，讓人不禁懷疑是在古代作戰嗎？這筆預算至少可買50個救急包，遠比成立「戰鼓隊」有意義。台北市議員徐巧芯也轉發此文，直言：「真的假的，會不會太扯！我們現在是在秦朝還是漢朝？」消息引發熱烈討論。

【政新鮮】年輕人願上戰場卻反對徵兵？ 徐巧芯：不能只是鍵盤開戰

網友在臉書粉絲專頁「靠北長官4.0」發文，表示：「給中華民國政府，注意！是全政府！近幾個月來，共機頻繁的飛過海峽中線，對台施加壓力，空軍的飛行員很辛苦的接到命令就升空驅離，一個月下來、兩個月下來、三個月下來……半年下來、一年下來，不累嗎？海軍亦是如此，然而，我大陸軍在兩岸如此緊張之際，居然還要求成立戰鼓隊，並以每個單位有30萬預算來成立這個戰鼓隊，請問一下，我現在打的是古代作戰嗎？還是在演《天能》？」

不僅如此，發文網友更寫道：「一天到晚在哭沒錢，請問你所有人的個人急救包有了嗎？就算一個急救包超貴6000塊好了，這30萬的預算至少可以買50個了耶，可以夠一個單位的機步戰備部隊使用了吧？錢是這樣花的嗎？」

徐巧芯也轉發此文，直言：「戰鼓隊？？？真的假的，會不會太扯！我們現在是在秦朝還是漢朝？立委應該要好好問一下是否真有其事。」並在文中特別標註「幫他高調」、「急救包比較重要吧」、「若之後有詳細資料證明此文為假會刪文」。

(中時新聞網)