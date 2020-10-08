櫃檯買賣中心公告，昇華公司(4806)因新增變更交易之事由，將自今(109)年10月12日起併案繼續採預收款券方式交易；金麗科股票(3228)自109年10月8日起預收款券，並每20分鐘撮合一次。

櫃買中心表示，昇華公司因於109年9月30日發生存款不足之金融機構退票，爰依業務規則第12條第1項第8款規定，公告自109年10月12日起新增其有價證券變更交易方法之事由，證券經紀商於接受委託買賣該公司有價證券時，應先收足款券始得辦理買賣申報。櫃買中心說明，昇華公司前因107年6月4日召開之重大訊息說明記者會，未能具體說明並釐清有關好萊塢電影投資款項3.86億元之債權收回可能性、重大購置房地交易10.47億元擬暫緩進行後之具體規劃，暨投資KAB基金、飛躍公司及紘績公司3項共計1.62億元之交易必要性及合理性，前揭情事顯示其投資循環相關內部控制之設計與執行存有重大缺失，並對該公司股東權益有重大影響，已依業務規則第12條第1項第14款之規定，公告自107年6月6日起列為變更交易方法之上櫃有價證券，並自同日起暫停融資融券交易。

至於金麗科技公司股票最近30個營業日內曾發布處置，又因最近10個營業日內有6個營業日經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自109年10月08日起10個營業日(109年10月8日至109年10月22日，如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每20分鐘撮合一次)，各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

(時報資訊)