一名女網友因在臉書PO出一名父親帶著國小兒，由三芝赴饒河夜市擺攤販賣地瓜、馬鈴薯及野薑花至凌晨，而國小兒因疲憊累癱於父親的懷裡，不少人看到這一幕都感到相當不捨，紛紛發揮善心，用新台幣讓他們早點返家。不料，昨日晚間有金山人出面爆料「這根本是一場騙局」，引發網友熱烈討論，新北市社會局也將會於今日聯繫社工訪視，待了解後續。

經營服飾店的女老闆娘4日於自家臉書粉專長文寫下，中秋連假期間至饒河夜市看見這對父子，幫忙擺攤的8歲國小兒倒睡父親懷裡的畫面，讓她相當震撼，而當時已近凌晨12時，為了能夠讓他們早日返家休息，便買了不少地瓜及野薑花。她進一步詢問才得知，他們遠從三芝到饒河夜市擺攤，地上一袋袋地瓜及馬鈴薯則是自家耕種，且每袋只賣100元。據了解，他們時常擺攤至凌晨1時，直至警察驅趕才離去，讓原PO相當不捨，並呼籲善心網友幫忙。

文章曝光後，短短3日就有逾3千網友轉發，更有許多人用行動表達善心，但在昨晚，卻有知情的金山民眾於臉書爆料指出，「金山老街賣到台北，明明生活就很好過卻用愛心來欺騙人們善良愛心，還捐款咧……現在社會上還有很多兒童需要幫助，把愛心放在孤兒院比較實際。」而底下的留言網友對這對父子的狀況似乎都非常熟悉，更指出「無意見聽到他們生活過的不錯誒」、「賣東西可以，用小孩博取同情就不行」。

有金山網友看到新聞後，在臉書爆料，這對父子生活其實過得不錯，利用孩子欺騙人們善良的心。（圖／翻攝自當事人臉書）

知情網友也在留言處爆料，呼籲大家別再被他們騙。（圖／翻攝自臉書）

不少人都表示自己都曾因看到國小孩童擺攤而捧場。（圖／翻攝自臉書）

據《東森新聞雲》報導，新北市社會局目前並未接獲相關通報，仍不了解這對父子的狀況，於今（8）日會派社工前往了解、訪視，若需協助，將循管道予以救助措施，另外，讓國小孩童擺攤，可能影響受教權，也將會進行勸導，避免該家長違反兒少法。

(中時新聞網)