馬路雖如虎口，但這位女教官身置其中卻甘之如飴！台中市大甲高中教官洪雅惠每天早上在車流尖峰時段，身著軍服站在校門旁路口執行導護工作，來往的車輛遠遠見到熟悉身影，都停下車來禮讓行人，正是洪雅惠以柔克「鋼」的最佳寫照，一聲聲的「教官好」此起彼落，勾勒出一幅最美的風景！

每天早上7時許，洪雅惠就會出現在學校旁的路口執行導護工作，在晨曦中開朗招呼學生；鄰校交通車奔馳而過，學生也揮手致意；民眾騎機車擦肩而來，更大聲呼喚「教官好」，雖然日復一日皆如此，她說，「這是很甘甜的滋味」。

導護者的最大心願，就是協助每位用路人安全抵達目的地。來往的車輛每天必經路段，遠遠就見到身穿軍服女教官的熟悉身影，都自主停下車來，等候行人通過馬路才緩緩起步，洪雅惠扮演督導角色，正是她以柔克「鋼」的最佳寫照。

洪雅惠個性溫文儒雅，處事態度成熟穩重，又深具親和力，獲選為台中市109年度績優交通導護老師。她感性說，安胎時無法執行導護工作，當重返崗位後，民眾立即表達關心之意，令她感動莫名。

不僅如此，校長蕭建華和主任教官經常到路口關切路況，以及提醒導護人員注意自身安危，有了這種鼓勵，工作起來更加有勁。

(中時 )