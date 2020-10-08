小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（8日）財經重點。

【1】９月出口超旺 暴增9.4％

出口超旺！受惠蘋果iPhone 12訂單、5G應用商機及華為禁令提前拉貨，剔除春節因素，9月出口年增率9.4％，為2018年7月來最高，優於預期，出口值也爆發性成長，再次飆破300億美元，至307.1億美元，創史上單月次高，僅次今年8月的311.7億美元。

【2】台灣億萬富豪增至40位 擁有918億美元

據2020瑞銀／資誠《億萬富豪報告》調查，台灣億萬富豪人數由2019年的36位，增加到40位，財富總額達918億美元，突破過去五年紀錄，主要產業集中於科技業，房地產和健康醫療業，第一代白手起家的佔67％，相近於其他新興市場。瑞銀台灣區高端客戶部總監駱秉正7日指出，這些數據顯示台灣的韌性和極具經濟復甦的機會。

【3】2020年央行總裁評比 楊金龍2A入袋

又見台灣之光！環球金融雜誌（Global Finance）發布2020年全球主要國家央行總裁評比，我央行總裁楊金龍繼2019年首次評比就一舉拿下最高榮耀的「A」級後，今年再度拿下第二個A級，他聞訊還是一樣完全不居功，並強調，「這是政府行政團隊，及央行全體同仁共同努力的成果」。

【4】目標價催油門 外資唱旺晶圓雙雄

晶圓代工雙雄油門狂催，匯豐證券最新將台積電推測合理股價由460元大舉調高至600元，與里昂證券並駕齊驅；瑞銀證券則搭上外資圈力捧聯電浪頭，升評「買進」、賦予市場最高的45元股價預期。

【5】WTO閉門會議 中美印交鋒

美、印兩國近期不同程度封殺中國應用程式，對此中國近日在世界貿易組織（WTO）一次閉門會議上指控兩國措施明顯違反WTO規則，限制跨境貿易服務，並違反多邊貿易體系的基本原則和目標。但美、印反駁稱，中國應先反省長期不願完全開放對外貿易服務，三方激烈交鋒。

(中時新聞網)