美國總統態度轉彎，呼籲國會立即通過航空業和小型企業的紓困案，再度激勵華爾街，終場美股四大指數呈現上漲，漲跌幅介於+1.74%至+2.09%，其中那費半指數最為強勢，台積電ADR上漲4.57%，聯電ADR上漲7.39%。

台股量價及技術面：

（1）、量能：量縮上漲，後續上漲須補量，下跌須量縮。

（2）、均線：下檔支撐為10日線(約12,517點)附近，上檔壓力為12,900點附近。

（3）、技術指標：日KD向上開口擴大，短線對多方有利。

周三櫃買指數下跌0.13%，收在164.21點。短線支撐為158點附近，壓力為168點附近。

觀盤重點，美國總統對於紓困案反反覆覆，美股選前可能再度動盪，由於台股本周有國慶長假效應，我們認為短線上行情成交量不易放大，預期指數維持在季線附近震盪。

另外由於盤面類股及個股輪動快速，操作上建議選股不選市，短線操作者挑選強勢股操作，中長線投資人靜待國慶長假後，拉回量縮止穩再增加持股。選股方向可留意晶圓代工、新蘋概、生技、風電、運動風、二線塑化。

(時報資訊)