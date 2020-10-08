伊能靜多年前原是皮草愛好者，但後來為了反皮草，不僅加入善待動物組織，甚至還上半身全裸入鏡拍攝反皮草廣告，不過日前出現在上海迪士尼時，被民眾直擊疑似穿著粉紅色皮草大衣，立刻被PO上網嘲諷，也讓她立刻在微博上PO文反擊。

有網友PO出伊能靜在上海迪士尼遊玩的照片，並寫道：「都穿起皮草了」，直接打臉曾公開表態反皮草的伊能靜，對此伊能靜則轉發該網友貼文，並曬出穿起「粉紅皮草」的自拍照，仔細一看原來是迪士尼人物「雪莉玫」的造型外套，還有著超萌耳朵和亮片蝴蝶結，並表示：「我不怪你没去過迪士尼，没有分辨雪莉玫是不是皮草的能力，可憐的孩子，咱就針對看圖說故事，反草皮絕不能開玩笑」，接著曬出昔日反皮草的受訪影片，直接打臉網路酸民。

伊能靜微博全文。（圖／微博）

不過伊能靜疑似回應用詞不當，再度掀起議論，網友紛紛留言回應：「別人的意思應該是你穿的太熱了，可能你没懂」、「删博吧，不然馬上受到攻擊！什麼没去過迪士尼？看不起誰呢」、「一把年纪還那麼刻薄，客觀的說明就可以了，說什麼没去過迪士尼，不是每個人都買帳你的公主病」，對此她則是自清：「不是針對網友，網友沒惡意是故意的，照片明顯可以看到後面的熊熊帽子，但全刻意裁掉了」。

伊能靜昔日曾是皮草愛好者，曾收藏超過50件皮草，她表示起初會買真正的動物皮草，後來有了保育觀念便改買人工皮草，但還是慘遭網友嘲諷是「皮草大戶」，後來為了自清不僅加入善待動物組織的反皮草行動，還赤裸上半身入鏡拍攝廣告，宣示自己反皮草的決心。

(中時新聞網)