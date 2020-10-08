兩岸局勢升高，國防部長嚴德發表示，空軍今年已出動戰機2197架次，耗費約255億元成本。對此，批踢踢網友好奇，如果解放機在這樣持續擾台，台灣為了反制解放軍，會不會把自己搞到破產？許多網友對此提出自己的見解。

國防部長嚴德發7日表示，共機今年進入我防空識別區已有1711架次，其中，穿越海峽中線有49架次，進入我西南防空識別區共217架次，均是歷年最多；至於我空軍為因應共機動態，今年出動戰機2972架次，包括76架次是應對共機越中線。為此，今年以來已耗費約255億元成本。

對此，網友avexgroup在批踢踢以「阿共機擾台，會把台灣擾到破產嗎」為題，發文表示，最近幾天解放軍的飛機一直來挑釁越線，台灣為了驅趕，已花費了200多個億？她突然想到，大陸如持續擾台個3、5年，台灣不就連噴了幾千億幾兆啦？這樣不就破產亡國了？有卦嗎？

批踢踢網友留言。（摘自批踢踢網頁）

對此，底下網友表示，「3~5年對面噴多少，摔掉幾架飛機，要不要說一下」、「放心，綠共喊一聲台灣價值，一堆覺青就會賣腎支持啦」、「跟財團要錢，跟有錢人要多點錢，不然就號招覺青綠共們圍賭」、「我們國防預算希望能提升的6%起。目前都還沒2%咧」、「增稅增起來」。

但也有網友認為，「換句話說，老共幫台灣練兵，台灣才只付一半的錢，要偷笑了。今天要是老美幫台練兵，就是台灣要全付的概念了」、「幫練兵概念」、「解放軍在打消耗戰」。

(中時新聞網)