美國之音8日報導，美國國土安全部10月發布首份《國土安全威脅評估報告》，提出中國和俄羅斯等國構成網路安全、外國影響力、供應鏈等在內的一些主要潛在威脅。代理部長伍爾夫（Chad F. Wolf）指出，美國人民看到這份評估報告時，會更加意識到國家面臨的傳統威脅，比如恐怖主義和有組織犯罪。也會意識到美國面臨「來自中國、俄羅斯和伊朗等民族國家的重大威脅。」伍爾夫更直指中國是美國的長期戰略威脅。

美國之音引述伍爾夫6日推特發文表示：「來自中國的威脅將是美國人、美國本土以及我們生活方式面臨的最長期的戰略威脅」。

報告稱，「中國已經對美國本土構成了高度的網路間諜威脅，北京的網路攻擊能力將會增強。」

報告說，中國的網路參與者將繼續從事廣泛的網路間諜活動，從美國企業和政府機構竊取智慧財產權和個資，以促進其軍民工業發展，獲得經濟優勢，並支持情報行動。中國對美國關鍵基礎設施的威脅和潛在破壞能力正在增強。

國土安全部預計中國針對美國公司的網路行動將集中在關鍵的製造業、國防工業基地、能源、醫療保健和交通領域。

此外，中國很可能還在發動虛假資訊運動，將新冠疫情的責任轉移到美國等國家。自2019年8月以來，超過1萬個疑似的虛假推特帳戶參與了一場據稱與中國政府有關聯的影響力運動。

報告提到，在美國大選前，中國可能會繼續利用影響力行動來詆毀美國政府及其政策，並塑造有利於中國的美國國內的資訊環境。中國還將進一步利用其傳統的「軟實力」影響工具，推動美國政策更符合中國利益。

報告還說，中國還在試圖通過直接或間接地建立對州和地方領導人的影響力。中國官員認為，美國各州和地方官員享有一定程度的外交獨立性，並可能利用這些關係在關係緊張時期推進符合中國利益的政策。

這份評估提到，中國和俄羅斯仍是對美國供應鏈完整性的最大威脅，因為他們可以利用先進的情報和網路能力滲透到可信賴的供應商和銷售商，以鎖定設備和系統。犯罪分子還會通過在協力廠商軟體中插入惡意程式碼來對使用這一軟體的公司進行攻擊，從而破壞供應鏈。

報告還提到中國在醫療用品等方面的威脅。在新冠疫情期間，美國已查獲來自中國非法製造商的逾100萬套FDA禁止的新冠檢測試劑盒和75萬枚假冒口罩。報告還警告說，中國一直關注美國醫療用品短缺，並稱中國可能會利用這些短缺，迫使美政府採取更有利於中國的政策。

評估還警告，中國或繼續利用美國的學術機構和簽證系統，轉移有價值的研究和智慧財產權，損害美國利益。

報告也提及中國違反美國貿易政策，並稱盡管美中貿易談判取得了進展，但中國犯罪組織的行動仍將是美國在未來一年執行貿易法律和政策時面臨的主要挑戰。

(中時 )