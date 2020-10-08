最新歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬周日(11日)南海還有熱帶擾動發展，雖不直接影響台灣，但台灣東側水氣因此增多。(圖擷自tropical tidbits)

東北風影響今天北東偶飄小雨，沿海風強浪大留意長浪。國慶連假天氣周五周六(9、10日)依舊是東北風影響，北台灣局部短暫雨，花東零星短暫雨，周日東北風稍減弱，降雨區域縮小，下周日(11)起熱帶擾動通過呂宋島到南海發展，雖未直接擾台，但台灣東側會受影響水氣增多，下周東半部有明顯降雨。

氣象局預報顯示，國慶連假前兩天(9日、10日)北部、東北部天氣稍涼，氣溫22~24度，其他地區早晚亦涼。降雨方面水氣不多，桃園以北、東北部局部短暫雨，北海岸、山區降雨比較明顯，平地飄雨，花東零星短暫雨，其他地區多雲到晴，午後南部山區局部零星陣雨。

國慶連假第三天（11日）東北風稍減弱，氣溫稍回升，約22~26度；僅基隆北海岸、東半部及北部山區短暫雨，其他地區多雲到晴，午後南部及中部山區局部陣雨。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」撰稿，最新模式模擬顯示，周日(11日)起熱帶擾動通過菲律賓呂宋島，進入南海逐漸發展，不會直接影響台灣，但台灣東側水氣會增多，周日至下周三(14日)桃園以北仍有局部雨，東半部降雨機率提高，局部地區明顯降雨。

第14號中度颱風「昌鴻」，今天凌晨2時位於臺北東北東方1180公里的海面上，周五、周六北轉通過日本南方海面，直接影響臺灣機率低，但今天至下周一沿海地區有長浪發生機率，海邊活動注意。

(中時新聞網)