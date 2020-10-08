李子柒2017年自製的影片《素食界的香饽饽—麻婆豆腐》，有超過1千3百萬次的瀏覽量，相當驚人。（擷自李子柒Liziqi/YouTube）

李子柒擅長做菜、她在YouTube的頻道有1270萬人訂閱，每年可坐收台幣7.4億元。（圖擷自李子柒微博）

憑著一張臉蛋和獨特創意，靠自營媒體也可賺進超乎想像的大錢！大陸網紅李子柒以種田、做菜、做莊稼活的農家生活影片，吸引全球無數目光。她在YouTube的頻道有1270萬人訂閱，每年坐收台幣7.4億元。李子柒坦言，當網紅並非人生規畫，是因奶奶生病返回故鄉照顧她，才展開這場奇幻人生。她為自己的成功下過這樣的注解，「你們羨慕的生活技能，或許是別人的求生技能」。

李子柒1900年出生於四川綿陽，她長相清秀，穿搭也有獨特的個人風格，手藝也相當精巧，親手完成日常用品，像是衣服、棉被、椅子，成品都有水準的表現，即使是種棉花、養蠶、砍竹，都難不倒她。她在影片中展現的鄉村田園生活，有非常精緻的美學展現，不過10來分鐘的影片，只要一出手，總能吸引上千萬人觀賞，許多愛慕中華文化的老外也被她深深吸引。

綜合陸媒報導，李子柒的成功過程，其實是不斷為求生存以及承傳孝道的展現。她6歲喪母後，被繼母虐待得半生不死，最後由當廚師的爺爺和奶奶撫養，14歲時爺爺過世，她輟學到大城市賺錢，曾經居無定所，只能靠饅頭果腹，嘗試過各式各樣的工作。2012年奶奶染重病，她回到故鄉，剛開始因為喜歡美食，所以嘗試拍攝美食影片，2016年以「古法風格」拍攝的影片初試啼影，即大受歡迎，翌年被譽為「2017美食網紅第一人」。

李子柒剛開始是用手機拍攝影片，一段10分鐘的影片，她必須拍數十次才能完成一個鏡頭、花2、3天才能完成作品，她曾經為了拍幾十秒的雪景，在雪中忍凍7、8個小時。如今成名了，她現在已聘請專業人士，幫她拍攝減輕負擔。

李子柒經營YouTube頻道才5年，已圈粉1270萬人訂閱，年收入破人民幣1.7億元（約台幣7.4億元）。名利雙收的她將收入用來做公益，捐錢給窮小孩上學。不僅如此，她還化身中華文化大使，今年3月面見馬來西亞國王，秀出她自製的文房四寶，也難怪美媒紐約時報關注她，專文解析她已成為獨特的文化現象。

(中時新聞網)