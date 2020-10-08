台北市議員鍾沛君臉書發文附圖。（圖／取自鍾沛君臉書）

總統蔡英文宣布台灣明年元月將開放含瘦肉精美豬進口，並放寬美牛進口規範，引發軒然大波。台北市議員鍾沛君表示，國小學童的營養午餐菜單背面竟出現萊克多巴胺的「說帖」，上面不僅附上注音符號讓學童們便於閱讀，文末還有「有獎徵答」回條，如此不是為了說服大人，而是為了「洗腦」孩子；鍾痛批，「噁心的大人」竟對稚嫩的國小學童「下手」，用心極其邪惡。有網友痛批，此舉儼然是「騙完年輕人現在開始騙小孩」。

鍾沛君昨日（7）在臉書發文，寫道：「『萊克多巴胺能提高畜禽的瘦肉比例，減少飼料成本，並使賣相更好，提高售價，增加養豬戶的利潤』。以上文字，出自一份萊克多巴胺的『說帖』，而這份『說帖』，竟然被印在國小學童的營養午餐菜單背面，不但每個字都附上了注音符號讓國小學童們方便閱讀，文末還有『有獎徵答』回條。會這麼做，想當然爾，這不是為了說服大人，而是為了『洗腦』孩子。」

鍾沛君直言：「我實在很難想像，要多麽邪惡的用心，才會對稚嫩的國小學童『下手』！這份說帖片面宣傳萊克多巴胺的經濟利益，卻隻字未提如今抗爭的關鍵是萊克多巴胺對人體有害！國小孩子又豈能分辨學校拿的資料上，『噁心的大人們』竟然選擇性地只講對自己有利的論述，殊不知沒講的才最重要、最危險。」

不僅如此，鍾沛君指出：「更離譜的是，蔣萬安委員在立法院拿著這份『說帖』質詢衛福部與教育部，兩個部會都說不知情，還推給午餐包商自行撰寫。

我和台北市議會國民黨團的議員們，要求教育局立刻將這份『說帖』回收下架，不准再發，並且普查有沒有其他學校也收到，以及是不是哪個單位又拿著納稅人的血汗錢搞『大內宣』！」

文章一出，迴響熱烈，獲得近3000個讚、近200則留言與近300次分享。網友紛紛留言：「騙完年輕人現在開始騙小孩」、「沒人性到了極點了！」「先洗腦！再洗腎的概念！」「到底是誰寫的？要查出來很困難嗎？」「決策高層自己有吃嗎？有子孫會吃到瘦肉精的豬肉嗎？為何原因要進口瘦肉精豬肉來戕害臺灣人民的健康」、「為什麼沒有說明瘦肉精對人體的影響傷害？」「最好是廠商會自己印啦……」

(中時新聞網)