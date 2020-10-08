記憶體模組廠十銓(4967)9月合併營收攀升至8.05億元，營收連三個月成長，月增22.55%，年增率達84.05%，2020年1~9月合併營收58.23億元，年增15.4%，再度改寫歷史新高。

疫情爆發致生活型態改變，居家遠距辦公成為日常，十銓受惠線上銷量持續火熱，以及電競、SSD持續成長；今年前9個月，電競品牌T-FORCE、SSD產品線總銷量較去年同期大幅成長六至七成，透過超前部署「後疫情」策略，積極拓展跨界合作契機，與國、內外各大主板及周邊廠商加強品牌合作，透過軟硬體垂直整合，提升銷售。

十銓接下來搶攻雙11、雙12、感恩節、聖誕節購物檔期，整合線上線下通路，推出多樣化的產品組合刺激銷售。展望第四季，十銓看好電競、NB/PC、SI市場訂單持續成長，有信心應對市場的波動。除了智慧手機、遊戲機等新品外，十銓並看好未來5G、HPC兩大成長動能，大容量及多元領域等新興應用需求。

此外，因應疫情全球展會停擺，十銓首度將年度新品發表改為三天的線上發表會，並於9月24日圓滿落幕，針對不同目標族群，透過 TEAMGROUP、電競T-FORCE、創作者T-CREATE三大品牌的新品，傳達十銓年年推陳出新的精神，受到消費者熱烈迴響。

(時報資訊)