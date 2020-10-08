美國總統川普在宣布大選前暫停新紓困方案協商後，又發布推文支持國會單獨通過支持航空業的援助與其他激勵措施，重新點燃了在推出更多財政激勵措施上至少能達成部分協議的希望，周三美股大漲作收。

川普周二突然在推特上發文，稱已指示其政府談判代表停止與民主黨議員進行的新紓困案協商。惟在當日稍晚，川普又再度發文敦促國會通過一系列獨立且規模較小的法案，包括對受到新冠肺炎疫情重創的航空業提供新一輪250億美元的金援，以及再一次直接發放1200美元的措施。Wedbush Securities股票交易常務董事Michael James表示：「我想，人們對某種形式的激勵協議遲早會出現滿懷期望」。

E-Trade交易與投資產品常務董事Chris Larkin表示：「這當然不是我們第一次看到對川普推文的市場反應，也可能不會是最後一次，昨日暴跌後出現的蹺蹺板走勢，就是我們在接近大選時可能遇到的動盪情形」。

美國聯準會公布上次政策會議記錄後，美股主要指數仍保持升勢。會議記錄顯示，美國央行官員在8月時雖一致同意引進新的貨幣政策做法，但在9月的政策會議上卻就如何落實這個新原則產生分歧。

周三收盤，道瓊工業指數大漲530.7點或1.91%，為28,303.46點，創下7月中以來最大單日漲幅。標普500指數漲58.5點或1.74%，為3,419.45點。那斯達克指數漲210.00點或1.88%，為11,364.60點。

標普500指數11大類股全面收高，以原材料、非必需消費品與工業股漲幅最大，分別收漲2.62%、2.47%與2.22%。科技股與健康照護股亦表現亮眼，漲幅均達1.89%。

受川普發文激勵，航空股強勢表態，聯合航空勁揚4.3%，達美航空漲3.5%。波音漲3.2%。

對經濟情勢敏感的周期型股票上揚，郵輪股全面走高，嘉年華漲5.3%，挪威郵輪漲4.5%，皇家加勒比海漲2.8%。

禮來宣布已向美國食品藥物管理局申請其實驗性新冠狀病毒抗體療法的緊急授權使用，股價上漲3.4%。

隨著11月初的美國總統大選逼近，市場關注焦點料將轉向副總統彭斯與民主黨副總統候選人賀錦麗即將展開的辯論會。根據路透社/Ipsos周二公布的民調結果，民主黨總統候選人拜登在密西根州擴大了對現任總統川普的領先優勢，但兩位候選人選前在北卡羅來納州的支持率則旗鼓相當。

(時報資訊)