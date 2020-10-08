後天就是「國慶連假」，除了可以好好休息充電外，中華民國興像學會副理事長小孟老師表示，有四個生肖在10月10日之後，正偏財運都超旺，手氣好到爆，工作運也超好，錢財滾滾來，建議可以好好把握機會。

第四名、生肖雞

屬雞的人在10月10日以後，容易獲得工作調薪的獎勵，而有投資習慣的人將會非常過癮，打幾圈遊戲、搶紅包等，手氣的好到讓人羨慕到不行，總之就是金錢方面有好運出現。

第三名、生肖猴

屬猴的人若想轉換事業跑道，會越轉越好，有機會獲得比之前更高的薪資，對於創業者來說，努力付出、加班之後會提升整體業績，或者會打算要擴大部門、增加人才，表面上看起來有前才的消耗，但長遠看來是帶動了財富運。

第二名、生肖兔

屬兔的人在10月10日後能依物質實現夢想，可能會將金錢用在創業、銷售獲是網路等大眾服務上，藉此累積人脈、獲得合適的資源，為事業的市場開拓暢通的道路，而不打算創業的人，也有機會漲薪水、換工作待遇提升。

第一名、生肖馬

屬馬的人會被正財運、偏財運環繞，雙十國慶日後，能靠著正財運保持財運最佳狀態，有些屬馬的人甚至從今年上半年就感受到荷包鼓鼓的滋味；而偏財運就是投機性所得、他人贈饋或是買保險獲利等，對多數屬馬的人來說，憑著智慧與他人資助，會在財運上收穫良多。

雙十國慶好運無法擋，命理師曝「4生肖」財運大爆發。(小孟老師提供)

【本文獲小孟老師授權】

(中時新聞網)