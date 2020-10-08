52歲資深相聲演員宋少卿今年3月被週刊報導凌晨和朋友唱完KTV後和二女搭計程車回家，並和其中一女過從甚密，當時宋少卿回應只是被看圖說故事，「沒有任何情感關係」。今(8日)他又被報導8月底和朋友聚餐後守法請了代駕送他回家，但就在家門前100多公尺處停了車，代駕下車換宋少卿自己開回停車場，最後幾步路疑似仍破功。

宋少卿與空姐老婆譚曉詩結婚14年，早年因男方緋聞傳出兩人離婚，但他受訪時否認，澄清只是暫時分居一段時間，後來跟太太和好。今年3月他被爆和其他女生互動親密，他解釋是去年底的事，當時和學生與一群朋友唱歌，喝多了被朋友送回家，在車上鬧著玩的而已，喊冤被看圖說故事。

今年初因新冠肺炎疫情影響，不少演藝圈人員生計都受影響，劇場表演更是一個個被取消，由馮翊綱、宋少卿領銜演出相聲瓦舍經典劇碼往年一推出就秒殺，但不敵疫情，19年來第一次喊卡，當時媒體報導，宋少卿轉戰網路開表演課，仍有百萬收入進袋，憑藉才華躲過災情。

今據《鏡週刊》報導，今年8月底宋少卿被拍從麻辣鍋店離開後，腳步不穩的他守法找了代駕，但在家門前仍請代駕下車，由他自己開進停車場，疑仍違法，2年前他也有類似經歷被爆，但他當時澄清是為了隱私，不希望被知道自己實際住處，如今又被拍，宋少卿方面暫無回應。

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(中時新聞網)