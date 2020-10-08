專案小組7日兵分18路逮捕以46歲會長林修伯為首的9人，另外從北市酒店內查獲上百箱假酒。（翻攝照片）

專案小組7日兵分18路逮捕以46歲會長林修伯為首的9人，另外從北市酒店內查獲上百箱假酒。（翻攝照片）

槍擊「館長」陳之漢的23歲劉嫌，警方查出他是竹聯幫寶和會成員。（中時資料照 王揚傑攝）

館長凌晨遭槍擊三槍！ 嫌犯疑性騷被肉搜 開槍後投案

館長陳之漢8月28日凌晨2時許遭槍擊，23歲劉丞浩犯案後攜槍到派出所投案，新北市警察局組成專案小組追查，發現劉嫌為竹聯幫寶和會成員，7日兵分18路逮捕以46歲會長林修伯為首的9人，另外從北市酒店內查獲上百箱假酒，正持續偵訊中。不過初步了解，9人皆否認涉及館長槍擊案。

專案小組發現，陶彥誠去年6月涉及北市內湖區槍擊案，案發前即藏匿於劉丞浩所承租的公寓，因此鎖定竹聯幫寶和會涉及館長槍及一案，多次前往寶和會活動據點蒐證。

專案小組7日兵分18路搜索，其中包含寶和會圍事據點北市中山區「百富妃麗酒店」，逮捕林修伯、幹部施俊吉等9人，同晚也會同北市財政局稽查人員查獲百富酒店疑使用假酒營業，查扣上百箱假酒。

此外，專案小組發現林嫌今年8月涉嫌率眾在台北市酒店限制陳姓男子行動自由，恐嚇勒索1000萬元。寶和會於去年7月間得知通緝犯謝姓男子是紅景天詐騙案幕後主嫌，竟綁架謝嫌勒贖5000萬元，謝嫌籌措交付1700萬元才獲釋放。林嫌等9人均否認涉及館長一案，警方仍持續偵辦中。

「館長」陳之漢8月28日凌晨2時許，從自家健身房林口館離開時遭槍擊，23歲劉男隨後攜槍自首，供稱因「性騷事件」對館長不滿才開槍報復，但外界普遍懷疑內情不單純，認為劉男極可能只是槍手，拿錢辦事。

專案小組追查發現，劉嫌為竹聯幫和堂寶和會成員，於是針對寶和會深入調查，發現寶和會涉及多起擄人勒贖、恐嚇取財、槍擊等重大案件，昨專案執行掃蕩，拘提會長林修伯、幹部施俊吉、梁姓、許姓、郭姓、林姓、秦姓、黃姓、林姓男子等9人到案，全案依組織犯罪、殺人未遂、擄人等罪嫌移送新北地檢署偵辦，而掃蕩動作仍持續進行。

有消息指出，40歲中生代幹部施俊吉涉嫌在館長遭槍擊前曾到現場勘查地形，被視為此案「中間人」，不過偵訊仍在持續中。

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(中時 )