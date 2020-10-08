新北市一名男子阿雄（化名），今年3月間與妻子，借宿在小姨子小蘭（化名）住處，2人睡床上，小蘭打地鋪，不料阿雄半夜趁妻子與小姨子熟睡，不顧妻子就在旁邊，偷偷下床指侵小蘭，小蘭驚醒尖叫仍不罷手，妻子聽見2人吵鬧聲，醒來看見丈夫性侵自己妹妹，氣的大罵並報警提告。新北地檢署偵結後， 將阿雄依強制性交罪嫌起訴。

起訴書指出，阿雄與妻子今年3月8日借宿在小蘭住處，由於只有1張床，夫妻睡在床上，小蘭在旁打地鋪。凌晨4時許，阿雄趁妻子與小蘭熟睡，下床偷偷指侵小蘭。

小蘭睡夢中驚醒尖叫，沒想到阿雄仍不罷手，後來妻子聽見2人吵鬧聲清醒，發現阿雄竟然性侵自己妹妹，當場喝斥：「你真的是畜生」、「我沒辦法跟你當家人」、「你現在滾出去」。阿雄離開小蘭住處後，小蘭隨即前往醫院驗傷報警提告。

新北地檢署審理時，阿雄否認犯行，但小蘭提出驗傷單及DNA等證物，加上阿雄的妻子也證稱看到丈夫把手放在妹妹棉被上，第一時間認為是侵犯妹妹，當場有毆打與責罵。檢方最後不採信阿雄說詞，依強制性交罪嫌將他起訴。

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(中時新聞網)