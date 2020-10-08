女星張鈞甯是演藝圈的氣質女神代表，擁高顏值的她，日前為戲剪掉招牌長髮，儘管張鈞甯改頂俐落「男生頭」，女神舉手投足依舊俏麗，而張鈞甯昨（7日）則在網上連曬5張近照，身穿短版上衣的她，雙手一抬更是火辣露出結實腹肌。

張鈞甯是演藝圈的氣質女神代表。（圖／本報系資料照片）

張鈞甯昨在網上曬出2造型美照，並發文寫下：「獨處使人靈感噴發！與自己獨處的時光就是最美的時光」，只見張鈞甯身穿短袖白色毛衣搭配淺色長褲，張鈞甯也巧妙運用手邊配件，她披上外套、戴上頭套以及太陽眼鏡，最後再換上短版粉色上衣。

而穿中空裝的張鈞甯雙手一抬，還大方露出結實腹肌和馬甲線，身材曲線超吸睛，特別的是，張鈞甯文中寫下化妝、髮型、造型和攝影團隊，張鈞甯則都寫下她自己的名字，原來妝髮、造型甚至攝影都是張鈞甯一手包辦。

女神不只高顏值又自己拍照，包辦自己的妝髮造型，網友也紛紛狂讚：「很會拍」、「腹肌好強」、「短髮也好看」、「厲害的拍攝 全能女神」、「一人包攬，哈哈造型師攝影師化妝師要小心了」。

(中時新聞網)