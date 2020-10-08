外媒報導多名華盛頓消息來源指出，繼華為、TikTok、WeChat後，美國對大陸貿易戰又瞄準新領域金融體系，總統川普(Donald Trump)為首鷹派正考慮是否對阿里巴巴旗下螞蟻集團、騰訊以WeChat為主的支付系統下禁令。但美國官員承認還在找法律依據，螞蟻集團也表示沒有得到任何相關消息。

消息來源透露9月30日川普召集相關官員在白宮戰情室開會，討論防止陸資企業進入美國金融體系的想法，但隨著川普確診與入院，會議尚無後續具體進展。這些鷹派人士認為放任螞蟻集團與其他陸資金融科技平台進入美國並坐大後，會主導全球數位支付，使大陸政府取得數以億計的個人銀行帳戶及其他個資數據。

川普對WeChat禁令原本於9月20日生效，雖不禁現有用戶繼續使用通訊功能，但明確將該App支付功能列入絕對禁止。不過此禁令被加州法院暫緩執行禁制令擋下，而原本應同時生效TikTok禁令隨後也被華盛頓特區法院阻止。

加州法官畢勒(Laurel Beeler)認為，WeChat確實是美國華裔人士少數或唯一溝通管道，而聯邦禁令除模糊不清，也沒有足夠證據顯示該App確實威脅國家安全，更沒有證據禁用WeChat就能解決聯邦所稱國家安全問題。司法部曾去函施壓希望撤回禁制令，但加州法院未予正面回應，

美國官員承認目前還很難推動相關措施，有WeChat、TikTok禁令前車之鑑，顯示光靠總統行政命令而無充分證據與法源，很難說服司法權放行這些制裁措施，川普在大選結束前似乎也不急於採取行動。

螞蟻集團發言人表示公司並沒聽說這些消息，其母公司阿里巴巴周三在紐約股價收盤上漲1.41%，盤後又補漲0.40%，暫報297.68美元，已經逼近9月2日時歷史最高價299美元。

(中時新聞網)