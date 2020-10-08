傳統旺季發威，且汽車及手機需求回穩，被動元件廠—國巨(2327)、華新科(2492)及禾伸堂(3026)9月合併營收同步攀高，其中國巨9月合併營收攀升至76.62億元，月增5%，為2018年9月以後新高，華新科9月合併營收為35.62億元，月增4.52%，為2018年11月以後新高，禾伸堂9月合併營收15.66億元，亦是2018年9月以後新高。

NB及消費性產品訂單維持高檔，且受新冠肺炎疫情衝擊嚴重的汽車及智慧型手機需求增溫，為不夠旺的傳統旺季帶來支撐，國巨、華新科及禾伸堂9月合併營收及第3季合併營收表現不俗，其中國巨因合併基美效益持續顯現，9月合併營收為76.62億元，較上月增加5%，較去年同月增加117.8%，為2018年9月以後新高，累計第3季合併營收為219.67億元，季增63.1%，年增113%，僅次於2018年第3季，創下單季歷史次高，累計前9月合併營收為454.54億元，較去年同期增加45.3%。

國巨表示，9月合併營收增加，主要是終端需求穩健及生產廠區的產能逐步改善所致，雖然全球的疫情仍未緩解，且國際貿易爭端的不確定性仍高，公司的MLCC產能利用率已提升至80%、R-chip提升至70%，以因應客戶端穩定增加的需求，致使成品庫存水位無法明顯拉升，庫存天數仍低於60天。

國巨集團日前宣布與鴻海(2317)集團策略聯盟，雙方合作自今年第3季起正式展開，未來將結合雙方集團資源，特別是關鍵零組件領域的研發能力及技術創新，從而提升產業技術之附加價值與國際競爭力，提供客戶更優質的產品與服務。

國巨表示，未來將持續拓展與各產業中的指標性客戶作為關鍵零組件的策略聯盟夥伴，除了擴大市場份額及營運規模外，亦因應未來科技應用端對高階特殊品客製化需求倍增，將有效提升公司在高階車用、工業、醫療、航太、5G/IoT的營運佔比及產值，為公司創造更穩定的營收及獲利成長動能。

華新科9月合併營收為35.62億元，月增4.52%，年成長50.29%，為2018年11月以後新高，累計第3季合併營收為103.29億元，季增17.67%，為2018年第4季以來單季新高，累計前9月合併營收為254.72億元，年成長8.72%。

禾伸堂自結9月合併營收為15.66億元，月增18%，年成長6.68%，亦是2018年9月以後新高，累計第3季合併營收為41.54億元，季增14.2%，年成長2.5%，累計前9月合併營收約為109.58億元，較去年同期增加1.11%。

禾伸堂表示，第3季受惠於台灣電子產業接單暢旺，以及10月長假效應客戶提前拉貨，因此各產品線銷售顯著成長。但是觀察全球經濟仍受疫情影響，未來市場需求依然變化大，禾伸堂除了持續擴大銷售網通、伺服器、5G應用等新興利基型產業外，並將依據市場需求彈性調整產品組合，降低外部環境影響。

(時報資訊)