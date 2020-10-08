美股周二重挫，台股周三早盤回測12600短線支撐支撐之後，搭配周三周選擇權結算，靠著台積電、聯發科和聯電拉指數，指數開低走高以上漲42點收在12746點，成交量為1629億元。

目前對後市看法仍不變，這幾天因還要反映9月營收利多以及台北時間10月14日清晨蘋果發表新機和月中台積電法說會。

不過10月下半月之後，除了上述短線利多出盡之外，將面臨美股超級財報周以及11月3日美國總統大選的不確定因素，到時候仍須提防短線再度出現劇烈震盪。

(時報資訊)