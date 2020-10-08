《晨間解盤》10月下半場提防震盪(倫元投顧提供) 08:522020/10/08 時報資訊 倫元投顧提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美股周二重挫，台股周三早盤回測12600短線支撐支撐之後，搭配周三周選擇權結算，靠著台積電、聯發科和聯電拉指數，指數開低走高以上漲42點收在12746點，成交量為1629億元。 目前對後市看法仍不變，這幾天因還要反映9月營收利多以及台北時間10月14日清晨蘋果發表新機和月中台積電法說會。 不過10月下半月之後，除了上述短線利多出盡之外，將面臨美股超級財報周以及11月3日美國總統大選的不確定因素，到時候仍須提防短線再度出現劇烈震盪。 (時報資訊) #台股 #解盤 #倫元投顧 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 投資投顧公會理事長張錫：三大趨勢 催生財管商機 04:102020/10/08 產業特刊 資金回流 台股迎雙十行情 04:102020/10/08 財經要聞 風電題材夯 上緯投控、世紀鋼展望佳 04:102020/10/08 證券．權證 Q4新漲價概念股吸睛 三強鼎立 04:102020/10/08 證券．權證 精誠攜手瑞擎 助企業強化5G資安 04:102020/10/08 證券．權證 第十三屆台積電 青年書法暨篆刻大賞比賽辦法 04:102020/10/08 藝文副刊 9月營收創高股 躍升盤面焦點 04:102020/10/08 證券．權證 旺旺友聯新服務 行動電話險搶鮮上市 04:102020/10/08 醫藥健康 股價指數期貨贏家專欄－台股震盪 永續指數期貨吸睛 04:102020/10/08 證券．權證 1分鐘讀財經》台灣9月出口暴增9.4％ 2年2個月來最猛漲幅 08:172020/10/08 財經 財經熱門新聞 美打大陸轉領域瞄準2巨頭 法源依據還在找 - 財經 國巨、華新科 業績雙飆客 - 財經要聞 - 工商時報 休兵！大同經營權走向共治 - 財經要聞 - 工商時報 外資狂逃5千億 黃天牧三字回應 - 財經 - 工商 1分鐘讀財經》台灣9月出口暴增9.4％ 2年2個月來最猛漲幅 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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