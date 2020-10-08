台海不平靜，中共軍機近來頻繁在台灣海峽中線與我國防空識別區滋擾，國防部長嚴德發7日透露，因應共機擾台，空軍今年已出動戰機2197架次，耗費約255億元成本，而空軍都有訂突發狀況處置，並由空軍作戰指揮官決定如何處置。針對共機擾台問題，有網友就好奇地發問「台灣空軍升空驅離共機有必要嗎？」而對軍武有興趣的網友則留言分析「不升空的下場」。

對於共機近期一直飛往我西南空域，嚴德發判斷，是為畫設南海防空識別區做準備，他並證實海軍將在西南海域進行操演，但不是實彈。他也呼籲中共當局節制，共同維護台海和平安全，不要改變、破壞現狀。

然而，有網友則是好奇地在批踢踢發問「台灣空軍有必要升空驅離共機嗎？」貼文曝光後，引起許多討論，其中有一名對軍武有點興趣的網友則是回文指出，升空除了通訊外，也可以識別共機為何種機種、哪些掛載、飛機編號、識別紀錄這是哪區、過來的飛機有沒有新裝備。

另外，該名網友也說，等到共機進到領空，我空軍再升空的話，「等它出手了，飛機還沒升空的也沒機會升空了」，且加油撿整掛載武裝都要時間，「不抓緊時間升空就可能沒機會升空了」。

該名網友更透露，空軍飛上去除了伴飛，還可以搶戰術位置、干擾飛行等。不少網友見狀後，也紛紛留言表示，「領空12海浬而已，進領空再反應，對台灣來說來不及」、「你連升空都不敢，國際怎會相信台灣能戰？」、「升空就一種宣示動作，你連宣示都不做等同默認給他進犯」。

(中時新聞網)