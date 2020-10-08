中共中央機關報《人民日報》8日報導，《十四五規畫》在即，回望《十三五》，消費已成為中國經濟增長主引擎。超大規模市場釋放的巨大消費潛力，為中國經濟高品質發展提供了有力支撐。報導並引述中共總書記習近平論述，「中國經濟發展正在從以往過於依賴投資和出口拉動，向更多依靠國內需求特別是消費需求拉動轉變。」「中國不斷拓展的內需和消費市場，將釋放巨大需求和消費動力。」為擴大消費指明方向，增強信心。

報導稱，《十三五》期間，大陸進入消費需求持續增長、消費結構加快升級、消費拉動經濟作用明顯增強的重要階段。消費運行總體平穩。去年，消費對經濟增長貢獻率57.8％，拉動GDP增長3.5個百分點，連續6年成為經濟增長第一拉動力。今年上半年，面對疫情衝擊，消費市場持續穩步回升，到6月分，大陸社會消費品零售總額同比降幅已連續4個月收窄，表現出強大的韌性。

據報導，大陸消費亮點頻頻湧現。服務消費增速快於商品消費、鄉村消費增速快於城鎮消費……消費市場上的新模式、新熱點，進一步拓展了消費增長空間。去年，大陸實物商品網上零售額增速，比社會消費品零售總額增速快11.5個百分點，對社會消費品零售總額增長貢獻率超過45％。

報導表示，在品類更多，品質更好，消費供給加速創新部分，《十三五》期間，大陸居民消費呈現出從注重量的滿足向追求質的提升、從有形物質產品向更多服務消費、從模仿型排浪式消費，向個性化多樣化消費等一系列轉變。

報導指出，在優化機制，完善標準，消費環境持續改善部分，《十三五》期間，大陸消費環境總體向好，市場秩序不斷規範。消費者權益保障制度不斷升級，商品品質監管體制機制更加成熟。從推廣使用線上糾紛資訊平台到在食品藥品等領域建立全過程品質安全追溯體系，從推行首席品質官制度到明廚亮灶工程全面推開，消費者信心進一步增強。

標準體系和信用體系加快完善。一批新型消費品標準體系面世，服務業標準的制定修訂也在提速。中消協祕書長朱劍橋說：「未來要繼續打通消費堵點，解決消費者後顧之憂，營造公平有序的消費環境，讓消費潛力進一步釋放。」

(中時 )