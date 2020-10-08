虎頭埤風景區10／9-11雙十連假期間推出雙胞胎或多胞胎半票入園優惠。（台南市觀旅局提供／劉秀芬台南傳真）

迎接雙十國慶，台南市虎頭埤風景區配合「秋‧老虎」秋遊虎頭埤活動，推出雙胞胎遊客半價入園優惠，另有湖畔市集、音樂表演及相關優惠活動，歡迎遊客利用在台南舉辦國慶煙火的連假期間順道「秋遊虎頭埤」。

虎頭埤風景區管理所表示，雙十節為歡迎全國各地遊客到台南觀賞國慶煙火，10／9-11雙十連假期間，雙胞胎或多胞胎憑有照證件同行享半票入園優惠，也歡迎情侶、家庭親子遊客著情侶裝或親子裝，踩天鵝船即享6折優惠。

「秋‧老虎」秋遊虎頭埤系列活動，雙十連假期間(10／9~11)來虎頭埤與迎賓廣場之老虎意象打卡即送精美小禮物(限每日前50名遊客於紅厝賣店兌換)，另有湖畔市集、音樂表演，連假期間太陽能遊船固定船班於14：00發船，船上備有解說員進行遊船解說，帶您遊覽湖面風光。相關問題可洽詢虎頭埤風景區管理所（06）590-1325。

台南市觀光旅遊局局長郭貞慧表示，秋高氣爽的時節是悠遊台南的最佳時間點，除了國慶煙火可順遊濱海景點外，台南山區也正因天涼好個秋，處處景點皆宜人，新化正位於往玉井、楠西山區的門戶，也歡迎遊客們前往山區時可順遊新化老街、虎頭埤等地。

(中時 )