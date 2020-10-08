2012年時任台大研究生協會代表林飛帆反對馬英九總統開放美牛。( 摘自國民黨臉粉專)

國民黨反對民進黨政府開放含瘦肉精（萊克多巴胺）美豬進口，今天以民進黨副祕書長林飛帆在2012年曾以學運領袖反對開放瘦肉精，如今卻變成進口萊豬的疏通者、倡議者，發動「協尋林飛帆」，還酸嗆「如果找到他，幫忙帶上一句口信，重回街頭，勇敢辭職，站在人民的這一邊吧！」

國民黨在臉書粉專以「民進黨林飛帆副秘書長，你如何安心月月領9萬？」為題發文說，2012年的時候，林飛帆先生曾經參與「台灣青年反美牛聯盟」，痛批開放瘦肉精是「黑箱協商」、「漠視人民安全」。且林飛帆不只反對瘦肉精牛肉，更反對瘦肉精豬肉。

國民黨說，當時林飛帆先生還特別強調，以WTO的規定，只要開放含瘦肉精的美牛進口，以後各國的瘦肉精肉品皆能任意通關，包括來自中國的豬、雞、鴨等，「政府的牛豬分離說法根本是狗屁！」。其實國民黨完全落實牛豬分離，民進黨才是狗屁！

國民黨說，事實證明，國民黨執政期間「牛豬分離」完全落實，開放瘦肉精牛肉沒有讓瘦肉精豬肉跟著通關，反而民進黨政府全面執政，才是瘦肉精豬肉進口台灣的主導者。

「林飛帆不道歉就應該辭職！」國民黨說面對「黑箱協商」、「漠視人民安全」、「放狗屁」的蔡政府，林飛帆如何安心與民進黨為伍？如何安心月月領9萬？我們呼籲林飛帆正式的向民進黨錯誤的政策辭職，重新與人民站在一起。

「時空環境改變，沒有讓身體變強壯。」國民黨說，2012年至今過了八年，民進黨只有一句「時空環境不同」黑箱開放美豬，為了護航蔡英文，不惜用多數暴力杯葛在野黨維護食安的提案。當時的學運領袖林飛帆，現在變成民進黨副秘書長，變成進口萊豬的疏通者，變成進口萊豬的倡議者，請問林飛帆，時空環境讓你身體變強壯了嗎？

國民黨強調，所有好朋友，我們一起協尋林飛帆，如果找到他，幫忙帶上一句口信，重回街頭，勇敢辭職，站在人民的這一邊吧！

除了國民黨，台北市議員徐巧芯昨天也在一場記者會中表示，目前所有針對萊豬都有7成反對的民調，但綠委「只顧黨意、不顧民意」，不是民意代表，而是投票部隊，她想協尋林飛帆、2012年的民進黨，她抨擊，林飛帆這陣子以來完全噤聲，沒譴責過那些只顧黨意的立委。

徐巧芯也引述2012年時任台大研究生協會代表林飛帆反對馬英九總統開放美牛的言論，當時林飛帆稱，以WTO的規定，只要開放含瘦肉精的美牛進口，以後各國的瘦肉精肉品皆能任意通關，包括來自中國的豬、雞、鴨等，痛批「政府的牛豬分離說法根本是狗屁！」

徐巧芯說，林飛帆不只反對美牛，也反對美豬，當時反馬政府拍美國馬屁，「但請問林飛帆，現在綠委、你們是不是正在拍美國的馬屁？」她酸當初的抗議行動，假以拍美國馬屁之名，其實在政治操作。

(中時 )