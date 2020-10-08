領先全球的的特殊工藝半導體代工廠格芯（GlobalFoundries）日前在年度全球技術論壇（GTC）宣布，在針對OLED顯示驅動器推出新款28HV半導體專用解決方案後，至今已向各大智慧型手機品牌的供應商供貨逾7,500萬個單位。

新款28HV特殊解決方案透過格芯28奈米平台打造，在優化後可實現更快速、更明亮、更清晰的OLED顯示器，並具有更加節能的可變更新率。隨著行動電話製造商不斷從液晶顯示器（LCD）轉型為更低功耗的OLED顯示器，28HV具備高面積效率、高電壓設計、最佳化的標準單元和高密度記憶體，讓格芯能夠在顯示驅動器領域取得領先地位。

28HV解決方案已於2019年第四季投入量產，這也讓格芯成為當今唯一一家以28奈米技術生產顯示應用的晶圓代工廠。

美格納半導體有限公司（MagnaChip Semiconductor Corporation ）執行長YJ Kim指出，我們以身為OLED顯示驅動IC（OLED DDIC）的領導者為榮。隨著我們始終不懈地追求尖端技術，過去13年來，我們一直在非專屬市場上保持領先。OLED技術將在5G加速發展的推動下，持續擴展到全球智慧型手機市場，還將進一步滲透到電視和汽車等新應用領域中。 我們將憑藉我們悠久的設計技術和最低功耗的28奈米技術，繼續推出更多創新產品，我們對這個不斷發展壯大的系列產品感到鼓舞。格芯是我們重要的合作夥伴，因為我們將在OLED DDIC市場成功道路上繼續往前推進。

格芯最初採用55奈米平台，是第一家生產OLED顯示驅動器的晶圓代工廠。繼55奈米、40奈米後，新款28HV解決方案堪稱格芯OLED發展路線圖的最新里程碑。迄今為止，格芯的55奈米和40奈米OLED顯示驅動器解決方案總出貨量已超過1億3,500萬個單元。

格芯行動暨無線基礎設施資深副總裁Bami Bastani認為，格芯無疑是手機專用半導體解決方案市場的領導者。格芯矽技術讓您對智慧型手機的熱愛和期望得以實現，包括可靠的連接性、出色音效以及銳利影像等。在開發和製造類比與混合訊號晶片上，格芯和美格納擁有著無與倫比的固有經驗。格芯新款28HV解決方案是雙方工程團隊密切合作的結果，足以滿足市場上對於更小、更節能與超高解晰顯示效果的新世代需求。

數個格芯生態系統合作夥伴們正在對28HV製程設計套件（PDK）進行IP增強認證，這將為設計人員提供更高效能的設計體驗，並加快28HV產品上市的腳步。格芯28HV解決方案是由德國德勒斯登晶圓一廠（Fab 1）最先進的12吋（300mm）生產線精心打造。

(工商 )