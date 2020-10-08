格芯（GlobalFoundries）近日於年度全球技術論壇（GTC）宣布與健康產業科技公司Movano Inc.進行策略合作，藉此推動開發中的穿戴式、非侵入性連續血糖監測儀（CGM）商業化。Movano專門開發非侵入性解決方案，藉此提高慢性病患者的生活品質。

Movano的新型血糖監測方法以正在申請專利的射頻（RF）感應器平台為基礎，並搭配格芯的22FDX（22奈米FD-SOI）解決方案，藉此打造高性能與小外型封裝感應器，大規模生產時還具有低功耗且符合成本效益等特點。

Movano創辦人兼執行長Michael Leabman指出，關於虛擬護理科技的需求於近幾個月來不斷增長，這些技術可以使慢性病患者保持健康，遠離診療室和醫院。對於糖尿病和糖尿病前期患者，這意味著我們需要大幅降低成本，並進一步吸引人們使用和佩戴這個監測儀。在格芯22FDX平台上打造連續血糖監測儀，將使我們能夠做到這一點。除了有助於我們的連續血糖監測儀降低成本和大規模生產外，格芯的平台在確保我們的產品性能和節能表現上，同樣至關重要。

Movano的非侵入式連續血糖監測儀由超寬頻多天線射頻技術、機器學習與雲端所組成。穿戴式設備中所嵌入的技術，則利用了格芯22FDX差異化平台的一流性能、功耗和廣泛整合功能。對於物聯網（IoT）與5G 毫米波（mmWave）、邊緣人工智慧（Edge AI)）和其他應用領域的設計師和創新人士，該平台已成為他們的理想首選。

格芯汽車、工業暨多市場部門資深副總裁兼總經理Mike Hogan指出，Movano是一家具有創新理念的新創企業，致力於數位醫療和物聯網的發展，以幫助慢性病患自主管理健康。這項合作利用了格芯在射頻科技的領導地位和世界一流的專業製造能力，這也是眾多產業和應用領域設計師轉向22FDX的最新例證，原因就是這套平台在性能、靈活性和低功耗等方面具有差異化優勢。

格芯的22FDX解決方案，包括用於Movano連續血糖監測儀的射頻感應器，皆由德國德勒斯登晶圓一廠最先進的12吋（300mm）生產線精心打造。

(工商 )