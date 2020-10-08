華宏新技（8240）自結2020年9月合併營收，突破10億元，達 10.32 億元，較上個月增加6.81%、較去年同期增加12.25%；第三季自結合併營收為29.01億元，較上季增加16.52%、較去年同期增加11.6%，創近5年單季營收新高，累計前三季自結合併營收75.62億元，亦較去年同期成長5.08%。

受惠旺季需求出貨持績暢旺，華宏 9 月份光電材料銷售持續成長，尤其是韓系及陸系客戶對Monitor及LCD TV光學膜片需求強勁，帶動偏光片、貼合膜及廣色域膜銷售比重持續拉升。

整體而言，第三季光電材料下游客戶主要以TV客戶需求表現較佳，加上遠距辦公的需求、宅經濟及電競產品持續發燒，以及車載遞延效應顯現，使整體光電材料之銷售額保持成長態勢，帶動公司第三季營收較第二季成長16.52％。各項主要材料中，偏光片及貼合膜仍為主要受惠之材料，反射片、擴散膜及複合膜亦有不錯成長表現。 展望第四季，預期宅經濟趨勢仍延續，以及緊接而來之年底銷售旺季，有助提升終端產品之拉貨需求，搭配新客戶的順利推廣、產品的新應用及新型材料的持續導入下，可望挹注營收表現，維持整體銷售動能。

(工商 )