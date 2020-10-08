美股大漲，台股8日開在12,832.54點，早盤不久已大漲逾百點，在外資調升權王台積電（2330）目標價至600元後，台積電股價開在450元，聯電（2303）亦獲買盤點火，早盤站上30元大關，晶圓雙雄領漲大盤，帶動指數持續向上衝高。

美國總統川普突然在6日取消跟民主黨的紓困協商後，7日又改口，表明他願意簽署一系列規模較小、獨立的紓困法案，這讓投資人期待華盛頓至少會推出一部分的財政刺激方案，消息傳來激勵美國四大指數跳漲。

道瓊工業平均指數10月7日上漲1.91％（530.7點）、收28,303.46點。那斯達克指數上漲1.88％（210點）、收11,364.60點。費城導體指數上漲2.09％（47.75點）、收2,328.84點。

群益投顧指出，10月15日台積電將舉行法說，市場認為利多可期，但台積電二度創波段新高都是預期外的利多，英特爾轉單傳聞與iPad Air採取5奈米製程，美國大選前，外資買盤仍將受到美股牽動。

第二至第三季所有類股都輪動過，第四季主流股又重回半導體族群，IC設計、晶圓代工、替代能源、筆電與零組件、面板、轉機股可留意。

(工商 )