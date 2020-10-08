全球汽車輪圈領導廠商巧新科技（1563）公布自結9月合併營收5.37億元，月增29.7％、年減0.89％，改寫2020年單月營收新高；累計2020年前9月合併營收37.41億元、年減18.22％。

巧新表示，9月營收突破5億元大關，主要受惠於歐美豪華汽車品牌車廠客戶的拉貨力道，逐步在暑休後增溫，帶動旗下客製化輪圈出貨暢旺，貢獻雲林斗六廠產能利用率達近滿載的高水位所致。

展望今年第四季，巧新指出，看好第四季為汽車產業傳統旺季，主要豪華汽車品牌車廠客戶，包括大陸、歐洲及美國等市場，都加速推出新車款，並輔以購車優惠刺激買氣，可望今年底前，衝出一波新車銷售高峰，將有機會帶動公司客製化輪圈的出貨表現，向上攀升，貢獻公司整體營運良好的成長動能。

此外，屏東新廠目前已順利獲得三家主要豪華汽車品牌車廠的認證，另有多家豪華汽車品牌車廠，正在密切運用線上方式，進行後續認證的突破，巧新以期屏東新廠生產學習曲線逐步提升，效益陸續展開，將對未來公司整體營運，注入成長活水。

巧新透露，公司瞄準超跑、豪華汽車品牌車廠的銷售策略，持續往SUV及電動車等市場，搶占更多市場份額，在客製化輪圈的營運布局方面，持續深化「淨成形鍛造輪圈」的接單表現。

巧新說，由於淨成形鍛造輪圈，比一般鍛造輪圈的成本與售價，站了上風，也較鑄造輪圈的設計與強度，更具優勢，巧新將有望隨著新車搭載淨成形鍛造輪圈的滲透率提升，創造客製化輪圈保持良好訂單能見度，並對整體營運帶來正面的挹注。

巧新擁有台灣唯一一條龍生產線，從研發、鍛造成形、精密加工，到表面處理等製程，累積深厚基礎的鍛造鋁圈廠商，多年來不僅可與主要客戶共同開發最佳剛性與強度的客製化輪圈，亦可針對客戶對於國際安全上不同的要求，做特殊的安全認證，是深受多家超跑與豪華汽車品牌車廠客戶高度信賴的關鍵因素。

巧新透露，公司近年來運用「3D有限元素電腦分析技術」，已可在開發設計階段，即掌握輪圈外觀造型質感、材料流動狀態，及成型鍛壓等，有效滿足客戶縮短設計開發時程、節省成本與最佳輕量化設計等少量客製化的需求。

巧新強調，目前旗下一顆最輕的19吋客製化輪圈為7.6公斤，已運用於知名歐系超跑品牌車款上，凸顯巧新千錘百鍊的輕量鍛造輪圈，在全球汽車產業中，具有一定的世界級地位。

(工商 )