國民黨台北市議員游淑慧揭曉上次去高雄看到的現況，感嘆比較是最殘酷的！高雄錯過對的人，後悔也都沒有用了。對此，網友贊同游淑慧心聲，表示如果高雄人不珍惜前高雄市長韓國瑜，那麼就來選台北市長吧，翻轉現任市長柯文哲主政的台北！

游淑慧日前在臉書發文表示，上週她到高雄去，經過菁華市區，路上人潮冷清、店面招租滿街……而中秋連假也沒有像過去兩年一樣，吸引到外縣市觀光客。這些街景，不是Google 街景，而是真是存在。

游淑慧感嘆，過去兩年，在民進黨和附隨網軍的「捧場下」，「高雄」是全台灣的最熱門的議題。這份熱度，為韓國瑜和韓市府團隊帶來無可平復的攻擊、抹黑和傷害。然而也為高雄換來，全國的關注和中央的關愛。

游淑慧感嘆，民進黨為了搶回高雄，中央的資源和承諾，像不要錢似的流進高雄，讓其他縣市只能心酸乾瞪眼。我想這是韓國瑜滿身傷痕後，為高雄換來的價值。游淑慧無奈表示，「弄丟了心愛之物，錯過了對的那個人，再哭再後悔他們也回不來了」。

對於游淑慧的言論，許多網友心有戚戚焉表示，「我們一定要讓韓國瑜當選台北市長」、「支持韓國瑜選台北市長」、「支持韓市長出征台北市，翻轉柯痞」、「支持韓國瑜角逐台北市長一職！白綠操控台北市的慘狀已經持續太久了」、「支持韓國瑜參選台北市長，在中華民國的前線城市對抗菸黨」。

網友留言。（摘自游淑慧臉書）

還有網友表示，「人生沒有後悔藥，敢做了就不要鬼哭狼嚎的，我自己是高雄人，都覺得高雄沒藥救了，高雄人自己保重」、「看看連假，高雄竟然沒什麼人潮就知道了」、「一個高雄跟不上大陸一個三線城市！可憐啊」、「感謝罷韓的87選民，因為你們的愚昧，讓這個城市繼續退步」。

(中時新聞網)