美國總統川普在出院返回白宮後，周三已回到橢圓形辦公室聽取有關激勵措施與颶風Delta的簡報，此前其主治醫生康利（Dr. Sean Conley）在新的備忘錄上指出，總統繼續在白宮接受新冠狀病毒治療，但已經超過24小時「沒有症狀」。

兩天前川普才從華特里德國家軍事醫學中心出院。除了24小時未出現症狀之外，康利並在備忘錄上表示，總統已經超過4天沒有發燒，且自出院以來也都不需要補充氧氣。

該名白宮醫師並表示：「今天值得注意的是，川普周一（5日）所做的檢測結果已出現新冠狀病毒抗體（SARS-CoV-2-IgG）」，但他未說明川普的病毒檢測結果是否已轉為陰性。

備忘錄並記錄了川普本人的談話。康利寫道：總統今天早上說「我感覺好極了！」

NBC News報導，一名政府高層透露，在川普於橢圓形辦公室聽取簡報時，白宮幕僚長梅道斯（Mark Meadows）與社群媒體助理斯卡維諾（Dan Scavino）也在現場。

周三下午晚些時候，川普在推特上發布一個他在橢圓形辦公室外發表談話的近5分鐘影片，他在影片中表示他已經「敦促」美國食品藥物管理局（FDA）進行與新冠肺炎病毒相關的批准工作，並表示大選前不會有疫苗是因為「政治」因素。「我認為我們應該在大選前就能有疫苖，但坦白說是政治力介入了，但沒關係，他們想要玩他們的遊戲，疫苖會在選後就到位。」

(時報資訊)