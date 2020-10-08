東協紙尿褲品牌大廠泰昇-KY(8480)第3季單季營收新台幣4.63億元，季增8.08%，表現較預估佳，第4季為傳統旺季，法人樂觀看待今年有機會賺進一個股本。不過，今日多頭反應冷淡，晨盤股價守在平盤處。

泰昇原本預期第3季將成為今年營運谷底，但受惠於要市場消費力道逐步恢復，消費者已適應後疫情時代對生活影響，公司也同步加強產品行銷力度，推動第3季營收逐月走高，表現優於第2季，再加上，原物料成本也已恢復正常水準，估計第3季毛利率及獲利水準將持續維持高檔。

展望第4季，泰昇將準備迎接東協市場紙尿褲傳統旺季，依照往年經驗營收將再逐月墊高，且隨著未來世界經濟重返正軌，以及美中衝突加劇引發的全球供應鏈快速轉移，將大力拉動東協國家經濟及消費市場重回高成長。

而在新事業布局方面，泰昇醫療口罩將於第4季正式量產並透過現有通路銷售，公司也已規畫其他醫療產品線，以因應東協國家及其外銷市場龐大需求。綜上所述，公司對於第4季營收及獲利成長抱持積極樂觀態度。

(時報資訊)